Maltempo Cina, forti piogge nel Guizhou: la contea di Rongjiang sommersa dalla peggiore alluvione degli ultimi 30 anni | VIDEO

Le continue e intense piogge hanno spinto la contea di Rongjiang, nel Guizhou, provincia montuosa nel sud-ovest della Cina, a livelli di alluvione mai visti negli ultimi 30 anni, con estese inondazioni. Il quartier generale per il controllo delle inondazioni e la siccità della contea di Rongjiang ha emesso un avviso di evacuazione di emergenza, affermando che, a causa delle continue forti piogge e dell’ulteriore afflusso da monte, la contea si trova ad affrontare una situazione di evacuazione estremamente grave. Attualmente, i livelli dei fiumi Pingyong, Zhaihao e Duliu all’interno della contea stanno aumentando rapidamente. Secondo le previsioni, tutti e tre hanno superato i livelli di un’alluvione che si verifica una volta ogni 30 anni, mettendo a dura prova gli sforzi di controllo delle inondazioni, ha affermato il governo della contea di Rongjiang.

La Polizia Armata Popolare è arrivata nella zona con giubbotti di salvataggio e imbarcazioni per effettuare i soccorsi.

Crollato un ponte

Un ponte autostradale nella provincia di Guizhou è crollato a causa di una frana provocata dalle forti e continue piogge. Non si segnalano vittime, secondo quanto riportato dai media ufficiali locali. Secondo il Guizhou Daily, intorno alle 7:40 locali, una sezione del ponte di accesso al Houzihe Grand Bridge sulla superstrada G76 Xiarong nella contea di Sandu, è crollata a causa di una frana.

Le autorità locali dei trasporti hanno riscontrato delle deformazioni nella struttura del ponte durante un’ispezione di pattuglia alle 5:51 e hanno immediatamente attivato il controllo del traffico sulle corsie in salita. Alle 7:11 è stato attivato il controllo del traffico a doppio senso.

Secondo le verifiche preliminari, al momento del crollo un camion si trovava sul ponte. La persona a bordo è stata salvata con successo e non si sono segnalate vittime. Sono attualmente in corso le indagini sulle cause del crollo e i relativi lavori di follow-up.