Maltempo Cina, piogge torrenziali nel Guangdong: inondazioni a Guangzhou | VIDEO

Piogge torrenziali e forti temporali hanno colpito il Guangdong, provincia costiera della Cina sudorientale, tra ieri e oggi, generando inondazioni e gravi disagi. L’intensità oraria delle precipitazioni locali ha superato i 100mm e le precipitazioni a breve termine hanno battuto i record storici. A Guangzhou, in 3 ore, sono caduti 150mm, allagando inevitabilmente le strade, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Situazioni estreme si sono verificate in molteplici casi. A seguito delle forti piogge, i fiumi principali hanno aumentato i loro livelli.

Da mercoledì 4 giugno, le precipitazioni si indeboliranno, con rovesci e forti piogge locali.