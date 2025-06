Maltempo, continuano i forti temporali nella notte al Sud: attenzione in Sicilia

MeteoWeb

Continuano nella notte i forti temporali al Sud Italia. I più intensi stanno colpendo ancora una volta la Sicilia, in modo particolare lungo le coste: intensi nello Stretto di Messina, dov’è in corso il quarto temporale delle ultime 24 ore, e nel mar Tirreno, al largo di Ustica da dove si stanno alimentando i forti temporali pomeridiani che hanno colpito la Campania e che dall’Appennino centro/meridionale stanno rapidamente scendendo verso Sud, rinforzati dall’energia trasmessa dal mare che ha già raggiunto temperature molto elevate rispetto a questo periodo dell’anno.

Il maltempo del pomeriggio ha interessato in modo intenso il Lazio e la Campania. I forti temporali hanno raggiunto anche Roma, dove ha fatto decisamente caldo con +34°C in centro ma in serata è arrivata la pioggia nella zona nord della città dove adesso abbiamo +21°C. Non ha piovuto in centro, ma l’aria è comunque notevolmente rinfrescata con gli attuali +26°C.

Forti temporali nel tardo pomeriggio anche in Campania, con un nubifragio a Sorrento dove sono caduti 18mm di pioggia. Pioggia intensa anche ad Ischia e Capri, sull’arcipelago, e proprio da lì i fenomeni temporaleschi in corso nella notte si stanno muovendo ancora minacciosi verso la Sicilia, dove persiste forte maltempo nelle zone interne. A Casuto (Enna) solo oggi sono caduti 124mm di pioggia; a Calderari (Enna) 104mm, e ancora a Valledolmo (Palermo) 74mm in un contesto di maltempo tipicamente autunnale nell’isola dove anche domani, venerdì 20 giugno, avremo piogge e temporali no-stop. E l’instabilità persisterà ancora nel weekend e la prossima settimana, con temperature ancora fresche e gradevoli a lungo.

