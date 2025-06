Maltempo, enorme crollo sulle Dolomiti da cima Marcora durante un temporale: paura a San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo, soccorritori mobilitati | LIVE

MeteoWeb

Intorno alle ore 17:00 di oggi pomeriggio, mentre in zona imperversava un forte temporale, si è verificato un imponente crollo da cima Marcora, nel cuore delle Dolomiti, tra San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo. Siamo in Veneto, in provincia di Belluno. La grande frana di roccia e sassi si è staccata dal versante sud della Croda Marcora, nel gruppo del Sorapiss, provocando una enorme nuvola di polvere ben visibile da San Vito di Cadore e dagli abitati che si affacciano sulla statale 51 di Alemagna, che porta a Cortina.

I soccorritori del soccorso alpino sono mobilitati e stanno accorrendo sul posto in procedura di massima urgenza, per verificare i danni e l’eventuale presenza di escursionisti. Il crollo è stato accompagnato da un forte boato, avvertito in tutta la vallata. La Croda Marcora è alta 3.205 metri; la frana pare essersi staccata poco sopra la metà della parete rocciosa.

Secondo i primi testimoni, la strada è libera e le polveri si sono già dissolte. Sul posto sono presenti anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.

I crolli sulle Dolomiti sono un fenomeno molto frequente: queste montagne, infatti, hanno la caratteristica di essere friabili e i ghiaioni si sono formati proprio con questi crolli, nel corso del tempo. Ma l’episodio di oggi pomeriggio ha proporzioni davvero enormi. Non è ancora chiaro se il maltempo, con forti temporali, tuoni imponenti e raffiche di saette, abbia contribuito ad innescare il crollo.

Seguiranno aggiornamenti.

Intanto i temporali pomeridiani stanno colpendo tutto l’arco alpino con fenomeni molto violenti, ben superiori per intensità ed estensione rispetto alle previsioni. E questo è solo un piccolo antipasto del forte maltempo che domani e dopodomani flagellerà il Nord. Massima attenzione.

