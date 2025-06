Maltempo Emilia Romagna, oltre 100mm nel Forlivese: due fiumi oltre soglia gialla

MeteoWeb

Il maltempo insiste da ieri sopra l’Emilia Romagna, sferzata da forti temporali che hanno prodotto nubifragi, grandine grossa, forti raffiche di vento e anche un tornado. Le immagini satellitari di questa mattina mostrano il cut-off depressionario sopra la Romagna. Dalla mezzanotte, si superano i 100mm nel Forlivese. Segnaliamo, per esempio, 106mm a Monteleone o i 92mm di Ravenna (110mm da ieri). Importanti accumuli pluviometrici anche nel resto della Romagna: secondo i dati ARPAE, nelle ultime 48 ore sono caduti tra i 70 e i 100mm di pioggia.

A causa delle continue precipitazioni, è stata superata soglia gialla per i fiumi Bevano a San Zaccaria con 1.58 metri e Pisciatello a Calisese con 1 metro. Nessun problema, invece, per i fiumi più grandi. Le precipitazioni in Romagna tenderanno ad esaurirsi entro le ore 14-15 e da domani tornerà il sole.

