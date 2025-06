Maltempo Emilia Romagna, il Distretto Ceramico chiede lo stato d’emergenza

MeteoWeb

A seguito del violento nubifragio che ha colpito la provincia di Modena nella giornata di lunedì 16 giugno, i Comuni del Distretto Ceramico hanno inoltrato una richiesta formale alla Regione Emilia Romagna per l’attivazione dello stato di emergenza e la dichiarazione di calamità naturale. La missiva, firmata dai Sindaci del Distretto Ceramico con il pieno sostegno del Presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, è stata inviata al Presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, con l’obiettivo di sollecitare l’intervento della Regione e l’attivazione delle procedure di Protezione Civile.

Il Distretto Ceramico modenese è composto dai Comuni di Sassuolo, Maranello, Fiorano e Formigine.

Il nubifragio, di intensità eccezionale, ha provocato piogge superiori ai 60mm in meno di due ore in alcune zone del territorio, superando i livelli registrati durante l’alluvione dello scorso autunno. Gli effetti sono stati devastanti: allagamenti diffusi, danni a strutture pubbliche come scuole e palestre, abitazioni e imprese colpite, circolazione compromessa, eventi sospesi e un ampio patrimonio verde da ripristinare in sicurezza.

Risorse straordinarie

“Siamo di fronte a un evento meteorologico straordinario – dichiara il Presidente dell’Unione Comuni Distretto Ceramico e sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – che ha messo a dura prova la tenuta del nostro territorio. Insieme agli altri Sindaci del Distretto, chiediamo che la Regione si faccia portavoce presso il Governo delle nostre istanze, per ottenere risorse straordinarie e attivare percorsi di ristoro efficaci per cittadini, imprese e amministrazioni locali”.

La documentazione sui danni subiti è in fase di raccolta e sarà messa a disposizione degli enti preposti. Le amministrazioni locali si sono dette disponibili a un incontro operativo nei prossimi giorni, ribadendo la necessità di una risposta unitaria, concreta e tempestiva all’emergenza in corso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.