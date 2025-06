Maltempo Emilia Romagna, esperto: “atmosfera carica di elettricità e segnali prefrontali inequivocabili”

MeteoWeb

Il meteorologo Luca Lombroso, responsabile dell’Osservatorio Geofisico di Unimore, ha descritto così l’ondata di maltempo che ieri ha colpito l’Emilia Romagna con forti temporali, che hanno generato nubifragi, grandine grossa, forti raffiche di vento e un tornado. “L’atmosfera era carica di elettricità e i segnali prefrontali erano inequivocabili: forti venti di inflow, cielo giallastro e un brusco calo della pressione”, ha spiegato Lombroso. “Eventi come questo mostrano quanto siano potenti e affascinanti i fenomeni convettivi del nostro territorio – e quanto sia importante monitorarli con attenzione. E soprattutto prevedere e prevenire con previsioni e allerta”.

I principali danni nella giornata di ieri si sono concentrati tra Sassuolo e Fiorano, nel Modenese, con allagamenti diffusi. Allagamenti anche a Formigine, Vignola e nella città di Modena. Segnalati danni alle colture e alle auto anche a nord di Parma a causa di grandine di grosse dimensioni; stessa situazione nel Forlivese, nella zona di Alfero.

