Maltempo Emilia Romagna, fiume Savio a Cesena oltre la soglia arancione: la situazione

Dopo le forti piogge e temporali che da ieri e fino al primo pomeriggio di oggi hanno colpito l’Emilia Romagna, si registra l’innalzamento del livello dei corsi d’acqua. La piena del fiume Savio a Cesena ha superato la soglia arancione di 13cm ed è in lieve aumento, segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”. Le precipitazioni sono quasi cessate, in collina il livello del Savio è in calo.

“Emilia Romagna Meteo” fornisce anche un aggiornamento sulla situazione degli altri corsi d’acqua a seguito del maltempo delle scorse ore (dati aggiornati alle 14:35):

il Pisciatello a Calisese (FC) supera la soglia di allerta arancione con 2.46 metri, in aumento, soglia rossa posta a 2,7 metri.

Il Voltre a Teodorano (FC) supera la soglia arancione con 1.21 metri (in precedenza 1.29 metri), soglia arancione posta a 1.20 metri, in aumento.

Il Borello a Borello supera la soglia arancione con 1.31 metri (in precedenza 1.54 metri), in calo.

Il Ronco a Meldola supera la soglia gialla (in precedenza 1.14 in soglia arancione) con 1.09 metri, in lieve aumento, soglia arancione posta a 1,1 metri.

Il fiume Savio supera la soglia di allerta gialla con 3.78 metri a S. Carlo (in lieve aumento), soglia arancione posta a 4 metri. Oltre soglia gialla anche a Cesena con 5.48 metri, a soli 2 cm dalla soglia arancione, in aumento.

Soglia gialla superata per l’Uso a Santarcangelo di Romagna con 3.63 metri, in aumento, soglia arancione posta a 4,2 metri.

Soglia gialla per il Bevano a S. Maria Nuova di Bertinoro con 1.55 metri, in calo. Soglia gialla anche a S. Zaccaria con 1.90 metri in lieve aumento, soglia arancione posta a 2,5 metri.

