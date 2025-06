Maltempo Emilia Romagna, San Giovanni in Persiceto conta i danni: “evento eccezionale”

MeteoWeb

Il Comune di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, fa i conti con le conseguenze dell’emergenza idraulica generata dalle forti piogge di ieri. I dati della stazione meteo presente all’Osservatorio astronomico di Persiceto, ieri pomeriggio dalle 15 alle 16 e poi fino alle 18, hanno registrato temporali di forte intensità associati a raffiche di vento di quasi 12 metri al secondo; in circa un’ora sono caduti più di 80 millimetri di pioggia.

È stato attivato il Centro operativo comunale (Coc), e da ieri pomeriggio a stamattina i volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, il personale Hera e i dipendenti comunali sono stati impegnati in diversi interventi a supporto di cittadini che avevano problemi ad uscire dalle abitazioni, oltre che per verificare le condizioni delle strade e degli edifici pubblici. In particolare, segnala sempre il Comune, è stata agevolata l’evacuazione di bambini e personale dai locali dei nidi e delle scuole dell’infanzia Nicoli e Fondazione Amici dei bimbi, a causa di allagamenti in alcune stanze, mentre a Casa Isora sono state verificate le condizioni di sicurezza del gruppo di ragazzi disabili che vi risiede.

“Sempre a causa dell’eccezionale evento, altri allagamenti e infiltrazioni d’acqua – continua la nota – si sono verificati presso il Municipio, il Teatro comunale, Fisica experience e Palazzo Santissimo Salvatore (sede della Biblioteca ‘Croce’), scuole primarie Quaquarelli e Romagnoli, scuola secondaria Mameli, il bocciodromo, la palestra annessa alle piscine, la sede dell’associazione Fc Persiceto e il palazzetto del pattinaggio. Sono stati effettuati sopralluoghi per verificare lo stato di tutti gli edifici pubblici e in base alle condizioni rilevate si stanno approntando i relativi interventi”.

Si è provveduto, inoltre, alla verifica di uno sversamento di idrocarburi nel canale San Giovanni: “è stata ipotizzata l’origine in una cisterna sotterranea e il Comune provvederà a effettuare una denuncia contro ignoti”, si spiega con un comunicato.

Inoltre è stato ripristinato il livello del manto stradale in corrispondenza delle buche segnalate, sono stati rimossi alberi e grossi rami caduti, sono stati controllati e ripuliti i sottopassaggi allagati.

“L’emergenza idraulica è avvenuta in tempi molto rapidi – dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti – e con una portata eccezionale. Abbiamo prontamente attivato tutte le risorse disponibili per aiutare chi era in difficoltà ed evitare ulteriori pericoli” e senza “perdere tempo prezioso“. Gli eventi come quello di ieri “sono ormai sempre più frequenti e obbligano noi amministratori a studiare interventi migliorativi per prevenire il più possibile criticità future. Contemporaneamente – continua il sindaco – anche la cittadinanza deve essere sempre più consapevole di quali sono i comportamenti da adottare in queste situazioni”.

Nel frattempo, domani riapriranno regolarmente la sezione adulti della biblioteca Croce, la Fondazione Amici dei bimbi, la materna Nicoli e la Bocciofila persicetana dopo le chiusure di oggi, necessarie per ripristinare l’agibilità di alcuni locali.

