Maltempo Emilia Romagna, forti temporali dall’Appennino arrivano a Parma, Reggio e Modena: show di fulmini, grandine e downburst | VIDEO

Nelle ultime ore, violenti temporali hanno colpito l’Appennino Parmense-Piacentino, interessando anche le città di Parma e Reggio Emilia. Intensa l’attività elettrica, con oltre 7.000 fulminazioni rilevate. Segnalate anche grandine e raffiche di downburst: raffica di 111km/h a Parma Est, 93km/h a Posso di Castrignano, sempre nel Parmense, 72km/h a Modena. A Parma città, il temporale, che ha portato anche grandine di piccole dimensioni, ha fatto crollare la temperatura di 10°C, passata da +32°C a +22°C. Pioggia e vento forte, invece, a Reggio Emilia. In questi minuti, il temporale ha raggiunto anche il Modenese, con tanti fulmini, pioggia e forti raffiche di vento, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo diffuse dalla pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”.

I dati pluviometrici più rilevanti della regione indicano: 52mm a San Michele Tiorre, 42mm a Posso di Castrignano, 36mm a Vallerano, 31mm a Casale di Felino, 26mm a Rubiera, 25mm a Casola di Terenzo.

Maltempo Emilia Romagna, forte temporale a Campogalliano (MO)

Forte temporale con grandine sull'Appennino reggiano a Sologno di Villa Minozzo

