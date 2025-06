Maltempo estremo in Francia, violenta grandinata nel Puy-de-Dôme | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo ha interessato il dipartimento del Puy-de-Dôme, in Francia, nella giornata di ieri. A Billom, in particolare, si sono verificati violenti temporali accompagnati da intense grandinate, fenomeni tipici più dell’inverno che del giorno successivo al Solstizio d’Estate. L’instabilità atmosferica, accentuata da contrasti termici anomali, con masse d’aria calda e umida scontratesi con aria più fredda in quota, hanno dato vita ad un fenomeno che ha imbiancato il paesaggio.