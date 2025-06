Maltempo estremo in Brasile, Rio Grande do Sul devastato: situazione drammatica a Porto Alegre

MeteoWeb

E’ di due morti, un disperso e quasi tremila sfollati il bilancio delle forti piogge che si sono abbattute sullo Stato brasiliano di Rio Grande do Sul nelle ultime ore. In un bollettino ufficiale, la Protezione civile informa che l’ondata di maltempo ha già colpito 86 municipi, provocando allagamenti, frane e l’interruzione della circolazione su numerose strade. Quasi 2.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nei municipi di Santa Maria, Encruzilhada do Sul, Cachoeira do Sul, Arvorezinha, Jaguari e Santa Cruz do Sul. Altre 984 sono state trasferite in rifugi temporanei. A Canoas, nell’area metropolitana di Porto Alegre, oltre 100.000 residenti affrontano gli effetti degli allagamenti che hanno paralizzato i trasporti.

L’autostrada Br-116, arteria chiave per i collegamenti tra Caxias do Sul e Nova Petrópolis, è stata nuovamente chiusa dopo che l’acqua ne ha danneggiato le strutture. Le autorità locali stanno valutando la dichiarazione dello stato di emergenza e di calamità pubblica. L’Istituto nazionale di meteorologia (Inmet) ha diramato un’allerta rossa per pericolo di precipitazioni estreme a partire dalle prossime ore. Mentre i meteorologi di MetSul prevedono un nuovo possibile innalzamento del livello del fiume Guaíba a Porto Alegre, con l’alto rischio di esondazioni.