Maltempo estremo in Messico, piogge torrenziali e grandine a Santa María del Oro | VIDEO

Una violenta ondata di maltempo, accompagnata da grandine, ha colpito Santa María del Oro, in Messico, tra le 18:13 e le 18:50 di giovedì ora locale. Le piogge torrenziali hanno causato l’esondazione dei torrenti Ojo de Agua e Agua Buena, trascinando via auto parcheggiate. Non si registrano feriti, ma diversi animali da cortile, tra cui maiali e galline, sono stati travolti dalla furia dell’acqua. I livelli dell’acqua, secondo quanto riportano le autorità locali, sono ora in diminuzione.