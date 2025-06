Maltempo estremo negli USA: grandine record e tornado devastano il Texas | FOTO

MeteoWeb

Il Texas centro-occidentale è stato travolto da una delle più violente ondate di maltempo della stagione 2025. La piccola città di Rotan, insieme alle comunità limitrofe, ha vissuto ore drammatiche tra grandine di dimensioni eccezionali, alluvioni lampo e allerta tornado, in un contesto meteorologico definito dagli esperti “ad alto rischio” per fenomeni distruttivi.

Grandine grande quanto un pompelmo: scenari da apocalisse

Una delle caratteristiche più impressionanti dell’evento è stata la caduta di grandine di oltre 12 cm di diametro, una misura che supera quella di una palla da baseball e sfiora la grandezza di un pompelmo. I chicchi, scagliati da venti fortissimi che hanno superato i 100 km/h, hanno imbiancato interi paesaggi rurali, danneggiando gravemente automobili, tetti e strutture agricole.

Questa non è stata un’eccezione isolata: nelle scorse settimane il Texas aveva già sperimentato episodi simili, con migliaia di veicoli distrutti e blackout prolungati – in alcuni casi, come ad Austin, oltre 55.000 persone sono rimaste senza elettricità a causa delle grandinate.

Piogge torrenziali e allagamenti improvvisi: il pericolo delle alluvioni lampo

Oltre alla grandine, l’evento ha generato precipitazioni estremamente intense e concentrate, che hanno portato al collasso del sistema di drenaggio urbano in diverse aree. In pochi minuti, le strade si sono trasformate in fiumi impetuosi, con l’acqua che ha invaso scantinati, parcheggi e sottopassi, bloccando automobilisti e residenti.

Le alluvioni lampo sono un fenomeno ben noto in Texas, legato ai sistemi convettivi a mesoscala che possono scaricare enormi quantità di pioggia in tempi brevissimi. Questo evento ne è stato una conferma drammatica, mettendo in difficoltà i soccorsi e costringendo all’evacuazione di diverse abitazioni.

Allerta tornado: supercelle pericolose vicino a Roby

Il National Weather Service ha emesso un avviso urgente di tornado nel pomeriggio e in serata per le aree a est di Roby, città situata a pochi chilometri da Rotan. Le immagini radar hanno mostrato supercelle tornadiche in rotazione, con raffiche stimate fino a 160 km/h e la possibilità concreta di trombe d’aria al suolo.

Le autorità hanno invitato la popolazione a rifugiarsi immediatamente in ambienti sicuri e ad allontanarsi da finestre e pareti esterne. Le celle temporalesche si muovevano rapidamente verso sud-est, minacciando un’area densamente abitata e con infrastrutture critiche.

Cause meteorologiche: l’innesco di un evento esplosivo

Secondo i meteorologi, la combinazione tra un fronte freddo in discesa dalle Grandi Pianure e un forte afflusso di aria calda e umida dal Golfo del Messico ha creato le condizioni ideali per la formazione di supercelle e QLCS (sistemi convettivi a linea).

Si tratta di una dinamica ben conosciuta nella meteorologia statunitense, ma che in questo caso ha raggiunto livelli di energia e violenza particolarmente preoccupanti. L’atmosfera sovrasatura d’energia, con alti valori di CAPE (energia potenziale convettiva disponibile), ha trasformato il cielo sopra Rotan in un laboratorio naturale per la genesi di tempeste severe.

Cosa fare in caso di allerta tornado

Le autorità e i servizi meteorologici raccomandano di seguire alcune regole fondamentali di sicurezza in caso di allarme tornado:

Raggiungere un rifugio sicuro : preferibilmente un seminterrato o una stanza interna senza finestre .

: preferibilmente un o una . Mai restare in auto o all’aperto : se non c’è alternativa, sdraiarsi in una depressione del terreno e proteggere la testa .

: se non c’è alternativa, del terreno e . Preparare un kit di emergenza con torce, radio a batterie, acqua, medicinali e cibo a lunga conservazione.

con e a lunga conservazione. Seguire costantemente le fonti ufficiali: radio, app meteo, sirene cittadine e bollettini NWS.

Un’estate che inizia sotto segni preoccupanti

L’episodio che ha colpito Rotan è solo l’ultimo di una lunga serie di eventi meteo estremi che stanno segnando l’inizio dell’estate 2025 negli Stati Uniti. La combinazione di aria tropicale instabile, dinamiche frontali e riscaldamento climatico sta amplificando la frequenza e l’intensità dei fenomeni convettivi su larga scala.