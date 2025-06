Maltempo Filippine, alluvione a Cagayan de Oro: strade come fiumi e veicoli spazzati via | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Alluvioni improvvise hanno colpito diversi residenti di Camaman-an, quartiere di Cagayan de Oro, città di Mindanao Settentrionale, nelle Filippine, dopo le 17:00 locali di oggi, 10 giugno 2025, a causa delle forti piogge registrate nella zona. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano le strade invase da grandi quantità di acqua, con i mezzi impossibilitati a proseguire e in alcuni casi, anche trascinati via dalla corrente. Le strade sembravano fiumi in piena. Secondo quanto riferito dai media locali, l’alluvione si è placata dopo le 18:00.

Maltempo Filippine, le immagini dell'alluvione a Cagayan de Oro