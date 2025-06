Maltempo Francia, violenti temporali in corso: sarà una notte di paura tra fulmini, grandine e tempeste

MeteoWeb

Il meteo in Francia sta entrando in una fase di marcata instabilità. Proprio nelle ultime ore, violenti temporali a carattere severo stanno colpendo il Sud-Ovest del Paese, in particolare la regione dell’Aquitania, dove si sono già registrati fenomeni intensi e dannosi. A Guiche, nei Pirenei Atlantici, sono caduti grossi chicchi di grandine, segnalando l’inizio di un’ondata temporalesca che si preannuncia estesa e pericolosa.

Allerta meteo estesa a oltre metà della Francia: coinvolti 57 dipartimenti

Di fronte al peggioramento in atto, Météo-France ha deciso di estendere l’allerta arancione per temporali a ben 57 dipartimenti, dal Sud fino al Nord del Paese, inclusa la regione della Lorena. L’allerta resterà in vigore almeno fino alle 3 del mattino, coinvolgendo ampie aree tra il Bacino di Parigi e le regioni settentrionali come l’Île-de-France, la Champagne e la Piccardia. Si tratta di una delle allerte più ampie emesse nel mese di giugno, indice della particolare intensità del sistema convettivo in arrivo.

Rischi principali: grandine, piogge torrenziali e raffiche oltre i 100 km/h

Secondo le previsioni, i fenomeni più violenti sono attesi nel tardo pomeriggio e in serata, quando l’aria calda e instabile presente al suolo entrerà in contrasto con correnti più fresche in quota, favorendo lo sviluppo di sistemi temporaleschi organizzati. Gli scenari attesi sono compatibili con strutture multicellulari o supercelle, con i seguenti rischi:

Piogge intense : accumuli tra 30 e 50 mm in un’ora o poco più, con rischio di allagamenti improvvisi .

: accumuli tra in un’ora o poco più, con . Grandine di medie o grandi dimensioni : chicchi da 2 a 5 cm , con possibile impatto su coltivazioni, tetti e veicoli .

: chicchi da , con possibile impatto su . Raffiche di vento molto forti : fino a 100-120 km/h , localmente anche superiori in prossimità dei temporali più intensi .

: fino a , localmente anche superiori in prossimità dei . Attività elettrica diffusa: numerosi fulmini, anche cloud-to-ground, con potenziale rischio di incendi o interruzioni elettriche.

Il rischio maggiore si concentra nelle ore serali, quando l’instabilità sarà all’apice e i temporali potranno estendersi anche alle aree urbane più densamente popolate come Parigi e Reims. L’intensità dei fenomeni potrebbe causare disagi alla circolazione stradale e ferroviaria, nonché ritardi nei collegamenti aerei.

Scenario sinottico: un sistema perturbato di stampo estivo

L’instabilità odierna è legata alla presenza di un cavo d’onda in quota che sta transitando dalla Penisola Iberica verso la Francia centro-settentrionale. Tale struttura favorisce la genesi di moti ascensionali intensi in presenza di un’atmosfera già molto calda e umida al suolo. Il contrasto tra masse d’aria così diverse è il motore dei violenti temporali in formazione.

Si tratta di una tipica configurazione estiva, aggravata da un pattern barico semi-stazionario che ha mantenuto l’umidità nei bassi strati per giorni, caricando l’atmosfera di energia potenziale (CAPE elevato). Anche i valori di wind shear verticale risultano sufficienti a sostenere la formazione di celle persistenti e autorigeneranti, capaci di scaricare grosse quantità di pioggia e grandine su aree ristrette.

Tendenza: miglioramento nella notte ma ancora rischi residui

Il fronte temporalesco progredirà verso Est nel corso della notte, tendendo gradualmente ad attenuarsi. Tuttavia, non si esclude la persistenza di rovesci residui fino all’alba in alcune aree dell’Est della Francia e al confine con Belgio e Lussemburgo. Il ritorno alla stabilità sarà graduale e localizzato: una nuova fase instabile potrebbe riattivarsi già nei prossimi giorni, con nuovi impulsi da Ovest.