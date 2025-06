Maltempo Friuli, allagamenti, alberi e rami caduti a causa dei temporali | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo che si è abbattuto con forza sul Nord Italia non ha risparmiato il Friuli Venezia Giulia, costringendo i Vigili del Fuoco a numerosi interventi. In particolare – precisa una nota – a seguito di un temporale accompagnato da folate di vento che nel pomeriggio di oggi ha colpito gran parte del territorio del Friuli sono una settantina le richieste d’intervento ricevute dalle sale operative dei comandi dei Vigili del Fuoco di Udine, Pordenone e Gorizia. Il più colpito dalla perturbazione – precisa la nota – è stato il territorio del comando dei Vigili del Fuoco di Udine che, da poco prima delle 16 alle 18, ha ricevuto una cinquantina di richieste di soccorso per alberi e rami caduti o pericolanti, allagamenti e manufatti pericolanti.

Sono una quindicina gli interventi già portati a termine dalle quattro squadre supportate da un’autoscala che stanno operando sul territorio friulano mentre una trentina sono gli interventi in fase di svolgimento o in attesa di assegnazione delle squadre.

Una decina gli interventi, perlopiù dovuti ad alberi caduti o pericolanti per i Vigili del Fuoco del comando di Pordenone e altrettanti, con analoga tipologia, per i Vigili del Fuoco del comando di Gorizia.

