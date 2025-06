Maltempo Germania, un morto e 3 feriti gravissimi a causa del vento a Berlino

MeteoWeb

È di un morto e tre feriti molto gravi, che versano in pericolo di vita, il bilancio delle forti raffiche di vento che hanno colpito nel pomeriggio la città di Berlino. La vittima è una donna, colpita da un albero mentre si trovava a bordo della sua auto, nel nord della capitale tedesca. A causa del maltempo sono stati circa 500 gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutto il territorio berlinese, dove il vento ha diffuso il panico fra tanti cittadini che si trovavano in giro e hanno cercato riparo dai rami degli alberi caduti su strade e mezzi di trasporto.

La circolazione dei treni della metropolitana a cielo aperto (S Bahn), sospesa per diverse ore a causa dei rami caduti su tanti tratti di binari, è ripresa in serata in modo limitato soltanto su due linee. Bloccata per ore anche la tratta ferroviaria fra Berlino e Amburgo.