Maltempo Germania: forti piogge e inondazioni nel Nord Reno-Vestfalia, danni anche in altre zone | VIDEO

MeteoWeb

Nella giornata di sabato 31 maggio, forti piogge hanno causato l’allagamento di scantinati e strade nel sud del Nord Reno-Vestfalia, nella Germania occidentale. Nessuno è rimasto ferito, hanno riferito le autorità dei distretti di Euskirchen e Rhein-Erft. A Krefeld, la situazione è stata temporaneamente grave. “Siamo sommersi“, ha dichiarato una portavoce della Polizia nella tarda serata di ieri. Centinaia di chiamate di emergenza sono state ricevute nel giro di poche ore. Tuttavia, non si sono registrati feriti. A Erftstadt, si sono verificati incidenti in circa 100 edifici, ha dichiarato un portavoce dei Vigili del Fuoco di Kerpen. L’acqua era alta circa mezzo metro, secondo la Polizia, e numerosi scantinati sono stati allagati.

Nel distretto di Euskirchen, la Polizia ha segnalato relativamente pochi incidenti, con l’acqua che ha allagato alcune strade e alcuni scantinati. Il distretto di Herrig, con circa 500 residenti, è rimasto temporaneamente senza elettricità in attesa che il problema venisse risolto.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) aveva lanciato l’allarme per forti temporali nella prima serata, in particolare nel Nord Reno-Vestfalia meridionale. A livello locale, si sarebbero potute verificare forti piogge fino a 40mm in un breve lasso di tempo e raffiche fino a 100km/h. Possibile anche la grandine. Sono previsti ulteriori temporali nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 giugno.

Un fulmine colpisce e incendia un’abitazione

Anche i Vigili del Fuoco del Baden-Württemberg sono stati chiamati in causa per via del maltempo. Tuttavia, un portavoce della Polizia ha affermato che gli incidenti sono stati limitati. Ad Artern (Kyffhäuserkreis), in Turingia, un fulmine ha causato un incendio sul tetto di un’abitazione. Tuttavia, gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo in tempo, quindi nessuno è rimasto ferito. La Polizia ha stimato i danni a 150.000 euro.

Disagi alla circolazione ferroviaria

Nella Renania-Palatinato, diverse linee ferroviarie regionali sono state temporaneamente chiuse ieri. I treni RB62, RB63, RB64 e RB67 sono stati interessati, come annunciato da DB Regio AG su X. Secondo un portavoce, tutte le restrizioni sono state revocate questa mattina.