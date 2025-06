Maltempo Germania, vento forte a Berlino: feriti e stop metro a cielo aperto

MeteoWeb

Forti raffiche di vento stanno provocando disagi a Berlino, dove la circolazione della metropolitana a cielo aperto, la S Bahn, è stata temporaneamente interrotta. A causa del maltempo, si sono spezzati diversi rami di alberi, finiti sui binari. I tecnici sono già al lavoro per riparare i danni, secondo la società dei trasporti. Per i Vigili del Fuoco, ci sarebbe anche qualche ferito, anche se un bilancio complessivo non è ancora stato divulgato.