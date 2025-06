Maltempo Ghana, forti piogge provocano inondazioni a Takoradi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito Takoradi, città del Ghana, capoluogo della Regione Occidentale e del distretto metropolitano di Sekondi-Takoradi, causando importanti inondazioni. Secondo quanto riportato dai cittadini sui social, tre ore di piogge non-stop hanno allagato le strade, trasformandole in fiumi in piena e bloccando le auto, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.