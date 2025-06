Maltempo, grandine gigante in Francia: chicchi da 6 cm colpiscono la Loira e il Rodano

MeteoWeb

Il temuto maltempo di inizio giugno si è materializzato con una violenza impressionante sulla Francia centrale. Nella giornata di domenica 1° giugno 2025, una serie di forti temporali ha investito il settore settentrionale del dipartimento della Loira e parte del Rodano, provocando gravi episodi di grandine di grosse dimensioni.

Tra le località maggiormente colpite si segnala il comune di Chandon, dove sono caduti chicchi di grandine con un diametro compreso tra 5 e 6 cm. Si tratta di dimensioni tali da poter causare danni significativi a tetti, veicoli, serre e colture agricole. Gli eventi sono stati segnalati nel tardo pomeriggio, quando la cellula temporalesca ha attraversato la zona con estrema rapidità ma con energia distruttiva.

Temporali violenti: colpito anche Saint-Nizier-sous-Charlieu

Altra località interessata dalle grandinate intense è il comune di Saint-Nizier-sous-Charlieu, sempre nella parte settentrionale del dipartimento. Anche qui i fenomeni convettivi hanno scaricato al suolo una notevole quantità di ghiaccio, accompagnata da fulmini e forti raffiche di vento. I residenti hanno riportato danni a parabrezza, lucernari e orti, oltre a una diffusa sensazione di spavento per la violenza improvvisa dell’evento.

La Gresle tra i comuni colpiti dal maltempo

Più a sud, nel dipartimento del Rodano, si segnala un altro evento grandinigeno importante nel comune di La Gresle. Anche in questo caso si è trattato di temporali a sviluppo verticale molto rapido, alimentati da aria calda e umida in risalita dal Mediterraneo e contrastata da una saccatura più fresca in quota proveniente da nord-ovest. Questo contrasto termico ha creato le condizioni ideali per la formazione di grandine di grandi dimensioni.

Un quadro atmosferico esplosivo: le cause meteo dietro il fenomeno

L’evento si inserisce in un più ampio contesto di instabilità atmosferica che ha interessato l’Europa occidentale tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. L’aria calda in risalita dal Nord Africa ha creato una massa d’aria instabile, che è stata destabilizzata ulteriormente dall’arrivo di aria più fredda in quota, generando fenomeni convettivi intensi e localizzati.

I modelli meteorologici avevano già previsto il rischio di supercelle temporalesche nel cuore della Francia, con possibilità di grandine grossa e vento forte. Le immagini radar e i video diffusi dai residenti confermano la presenza di nubi a incudine ben strutturate e precipitazioni grandinigene concentrate in fasce strette ma violente.

Danni e timori per l’agricoltura locale

Sebbene al momento non si abbiano notizie di feriti, si segnalano danni ingenti a coltivazioni, tetti e auto. Alcuni agricoltori hanno dichiarato la perdita totale di ortaggi e frutteti, colpiti in pieno dai chicchi ghiacciati. In particolare, la grandine caduta su Chandon e La Gresle ha lasciato a terra veri e propri tappeti di ghiaccio, come documentato da numerosi scatti e video sui social.

L’episodio solleva ancora una volta la questione della vulnerabilità delle zone rurali agli eventi estremi, sempre più frequenti e intensi a causa del cambiamento climatico. Le compagnie assicurative sono state già allertate e molti sindaci hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità naturale.

Conclusione: l’inizio di giugno sotto il segno della violenza atmosferica

Il 1° giugno 2025 si è aperto con un evento meteorologico che, pur localizzato, lascia il segno. La grandinata gigante che ha colpito il nord della Loira e parte del Rodano rappresenta un monito chiaro sulla potenza distruttiva che può generarsi in contesti di forte instabilità. Le prossime ore saranno cruciali per la conta dei danni, ma il messaggio è già forte e chiaro: l’estate 2025 potrebbe iniziare all’insegna degli estremi atmosferici.