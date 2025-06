Maltempo in India: 25 morti per fulmini e piogge torrenziali

MeteoWeb

In India, almeno 25 persone son morte nelle ultime 24 ore a causa dei fulmini e di altri incidenti provocati dal maltempo: piogge torrenziali hanno colpito diversi Stati, tra cui Uttar Pradesh, Gujarat, Delhi, Maharashtra e Himachal Pradesh. A Delhi, venti violenti hanno causato gravi danni: un ripetitore per la telefonia mobile è crollato e due persone sono morte folgorate dopo essere entrate in contatto con un cavo dell’alta tensione. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre proseguono gli interventi di emergenza e le valutazioni dei danni.