Maltempo Indonesia, forti piogge nel Borneo: inondazioni a Balikpapan | VIDEO

Le forti piogge che si sono abbattute su Balikpapan, città posta sulla costa orientale della grande isola del Borneo, in Indonesia, dalle prime ore del mattino di giovedì 19 giugno hanno causato inondazioni in diverse aree. L’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri (BPBD) ha registrato il monitoraggio di oltre 10 punti di inondazione, con inondazioni piuttosto elevate in diverse zone vitali della città. Una delle aree più gravemente colpite è stata MT Haryono, dove l’acqua ha raggiunto l’altezza dalle ginocchia alla vita di un adulto. Diversi residenti sono stati evacuati presso strutture sanitarie, tra cui l’ospedale di Siloam. Allagamenti anche nell’ospedale di Sina.

“Finora abbiamo monitorato oltre 10 punti di inondazione. Siamo a MT Haryono perché diversi residenti hanno chiesto di essere evacuati, anche all’ospedale di Siloam“, ha dichiarato Bambang Subagya, Responsabile delle Emergenze e della Logistica dell’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri di Balikpapan.

Gli agenti del BPBD, insieme alle squadre interagenzia, sono intervenuti nelle località colpite per effettuare le evacuazioni e garantire la sicurezza dei residenti. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati nell’acqua mentre altri residenti sono stati aiutati a uscire dalle loro case allagate.