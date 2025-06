Maltempo, forti temporali tra Lazio e Abruzzo: nubifragi e grandine grossa a Subiaco | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali si stanno verificando tra Lazio e Abruzzo, provocando tuoni forti come bombe, nubifragi e grandine di medie dimensioni. Colpite soprattutto le province di Roma e Frosinone, dove si stanno verificando i fenomeni più intensi, ma anche le zone interne dell’Abruzzo. Grandine di medie dimensioni è segnalata a Livata-Subiaco (Roma). Inoltre, un intenso nubifragio ha colpito Subiaco dove era stata realizzata l’Infiorata (con segatura colorata) in occasione del Corpus Domini, come segnala la pagina Facebook “Meteo Lazio”. Temporali in corso anche lungo la Valle del Liri e del Sacco.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 29mm a Camporotondo, 23mm a Frosinone, 13mm a Rocca di Mezzo, 11mm ad Avezzano.

Maltempo Lazio, forte nubifragio a Subiaco

