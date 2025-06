Maltempo Lombardia, frana di massi e detriti sulla strada Lecco-Bellagio: interrotta

MeteoWeb

In provincia di Lecco, a causa del maltempo, la scorsa notte si è staccata una frana di massi e detriti sulla strada Lariana Lecco-Bellagio, poco oltre la galleria del Moregallo. Il distacco non ha coinvolto persone o auto, ma la strada – collegamento tra il capoluogo e Bellagio attraverso Olivero Lario – nella migliore delle ipotesi dovrebbe rimanere chiusa fino a domani, venerdì 6 giugno. Pesanti i disagi per gli abitanti della zona e i flussi turistici su Bellagio, che resta comunque collegato con la provincia di Como attraverso le altre direttrici stradali, e via lago con i traghetti, così come Oliveto. Nella zona sono state avviate le opere di ripristino della carreggiata, con perlustrazione e messa in sicurezza del versante collinare.

Sono giorni di forti piogge in Lombardia, soprattutto nel nord della regione. Dalla mezzanotte, nel Lecchese sono caduti: 66mm a Bonzeno di Bellano, 59mm a Noceno di Vendrogno, Valvarrone, 53mm a Lezzeno di Bellano, 51mm a Perledo, 50mm a Mandello del Lario, 43mm a Dervio Lago.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.