Maltempo Lombardia, nubifragi e frane nel Sondriese: evacuazioni in elicottero | VIDEO

Un nubifragio ha colpito i Comuni limitrofi a Valdisotto (Sondrio), causando problemi e richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Finora si registrano 41mm di pioggia a Santa Caterina Valfurva, 39mm a Bormio, 25mm a Cepina Valdisotto, 24mm a Oga. Chiusa la SP27: la Strada Provinciale del Passo dello Stelvio è chiusa in corrispondenza dei Comuni di Tola e Aquilone a causa di frane di lieve entità che hanno interessato il tratto stradale. Alcune persone in difficoltà nel Comune di Tola sono state evacuate con l’elicottero. Il Gos (Gruppi Operazioni Speciali) del Comando di Sondrio e le squadre fluviali sono presenti sul posto per supportare le operazioni. Sono stati inviati sul posto rinforzi dai comandi di Brescia, Como, Lecco e Bergamo per supportare gli interventi. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per garantire la sicurezza e l’assistenza alle persone colpite dall’emergenza maltempo.

