Maltempo Lombardia, vento sradica un albero a Colico: ferito un ciclista | FOTO

I forti temporali che stanno interessando il Nord non hanno risparmiato la provincia di Lecco, in Lombardia. Un forte temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi a Colico e il vento ha sradicato un albero sul lungolago, che ha colpito un ciclista, ferendolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bellano e Chiavenna. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Gravedona, ma fortunatamente non versa in gravi condizioni.

Per quanto riguarda le piogge, le più intense si sono registrate in provincia di Sondrio finora, con 27mm a Fraciscio di Campodolcino, 25mm a Madesimo, 24mm ad Andalo Valtellino, 16mm a Chiavenna e Civo.

