Maltempo Lombardia, violenta grandinata nel Bresciano: imbiancate Chiari e la Franciacorta

Una violenta grandinata si è abbattuta oggi, poco dopo mezzogiorno, nel Bresciano, su Bagnolo Mella, Lograto, Chiari e in diversi Comuni della Franciacorta, tra cui Capriolo. Dopo una mattinata di pioggia intensa, la perturbazione si è intensificata trasformandosi in una grandinata che ha imbiancato strade e tetti. Forti raffiche di vento hanno accompagnato la fase di maltempo. Le strade di Chiari sono diventate veri e propri fiumi, ma al momento non si registrano danni significativi. I chicchi di grandine erano di piccole dimensioni e non risultano problemi gravi a colture o veicoli.

Maltempo Lombardia, intensa grandinata a Bagnolo Mella

