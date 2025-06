Maltempo Marche, 300 interventi dei Vigili del Fuoco per il vento forte

MeteoWeb

Alberi caduti in strada, e in alcuni casi su auto, strade chiuse per l’ingombro di piante, rami in bilico, danni a tensostrutture e protezioni di cantieri. Sono stati circa 300 gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle Marche per chiamate relative a disagi e danni derivanti dall’ondata di maltempo, in particolare dal forte vento con raffiche fino a 80km/h, iniziata nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 16 giugno. Dopo gli 80 interventi di ieri pomeriggio, nella notte c’è stata una coda di oltre 200 uscite dei pompieri per liberare e mettere in sicurezza strade o zone bersagliate da caduta di piante o alberi pericolanti. Particolarmente colpita la zona di Ancona, dove gli interventi sono stati circa 80, ma anche il Pesarese (40 interventi), la provincia di Macerata (25) e di Ascoli Piceno (una decina di interventi).

Ad Ancona, le raffiche di vento hanno divelto i pannelli posizionati a copertura del cantiere per il rifacimento di Piazza della Repubblica, in pieno centro: uno dei pannelli ha colpito un’auto in transito. Altri alberi sono caduti con conseguente chiusura di alcune strade: circostanze che hanno impegnato in varie zone i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. Fortunatamente non ci sono segnalazioni di persone rimaste ferite.

La situazione sta tornando alla normalità: sono attualmente in corso di svolgimento le ultime richieste di intervento.

Tanti interventi sulle strade del Pesarese

Nel Pesarese, pioggia intensa, raffiche di vento, piante e alberi caduti nelle strade, hanno costretto gli operatori della Provincia ad oltre una trentina di interventi a partire dal pomeriggio di ieri. Azioni proseguite poi nel corso della notte per garantire la percorribilità delle arterie interessate da momentanee chiusure al traffico. Sulla SP78 Ridolfina, in località Colli al Metauro, un cavo dell’Enel a terra ha comportato la chiusura della strada, poi riaperta con tempestività in sinergia con le forze dell’ordine. Altre criticità hanno riguardato le SP88 Peglio-Bivio San Donato (zona Montefeltro), SP80 Carrara (tra Fano, Mombaroccio e Cartoceto), SP40 Barbanti (Fossombrone), SP6 Montefeltresca (Montefeltro), SP44 Panoramica San Bartolo, SP26 Mombaroccese (tra Cartoceto, Mombaroccio e Pesaro), SP143 Cairo (Mombaroccio).

La Provincia continua a monitorare la situazione nelle strade provinciali. Dal servizio viabilità aggiungono che “tutto il personale è impegnato negli interventi che vanno avanti anche nella giornata odierna per garantire la risoluzione delle emergenze”.

Maltempo, a Jesi giardini pubblici chiusi

A seguito dei sopralluoghi e monitoraggi effettuati dai tecnici del Comune di Jesi (Ancona), è stata accertata la presenza di alberi e rami pericolanti ai Giardini pubblici, resi tali dal forte vento di ieri. Per garantire la sicurezza pubblica, è stata disposta la chiusura dell’area verde di Viale Cavallotti fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza delle alberature. La zona è stata circoscritta e segnalata con apposita cartellonistica.

