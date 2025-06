Maltempo Marche: a Peglio scultura in bilico su torre campanaria, intervento dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Intervento dei Vigili del fuoco di Urbino per la messa in sicurezza e il recupero di una scultura in ferro sulla torre campanaria del Comune di Peglio (Pesaro e Urbino). A causa del maltempo e soprattutto del forte vento, la scultura si è spezzata alla base, rimanendo pericolosamente in bilico a un’altezza di circa 20 metri. La squadra di pompieri, utilizzando le tecniche Saf (speleo alpino fluviale), ha provveduto a recuperarla e a metterla in sicurezza a terra.

