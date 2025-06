Maltempo nelle Marche, spaventosa Shelf Cloud da Macerata verso il litorale | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo aver flagellato il Nord con furiosi temporali responsabili di nubifragi, grandine grossa e forti raffiche di vento, il maltempo inizia ad estendersi verso sud e ad interessare anche le regioni del Centro. In questo momento, una forte linea temporalesca è attiva nella zona centrale delle Marche, tra le province di Ancona e Macerata. Un’imponente Shelf Cloud (o nube a mensola) sta scendendo dalle colline dalla zona di Macerata verso la costa, come dimostrano le foto a corredo dell’articolo che ci invia Martina Klein. Al momento, sono già caduti 17mm di pioggia a Mergo.

Maltempo Marche, Shelf Cloud da Macerata verso il litorale

