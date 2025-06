Maltempo, MCS in Emilia: “alimentato da clamoroso caldo prefrontale, a Modena c’erano +32°C alle ore 21” | DATI

MeteoWeb

L’Osservatorio Geofisico di Modena ha condiviso alcuni dati relativi al sistema temporalesco – MCS (sistema convettivo a mesoscala) che nella serata di sabato 14 giugno ha colpito l’Emilia, scaricando violenti nubifragi, raffiche di vento di oltre 100km/h, grandinate e una tempesta di fulmini. Il sistema si è organizzato sull’Appennino, ma ha poi colpito anche la pianura emiliana, Modena inclusa, causando danni in numerose località, con oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco. Ecco il post sulla pagina Facebook dell’Osservatorio:

“Nella serata di sabato 14 giugno, un intenso sistema temporalesco ha interessato la nostra provincia. All’Osservatorio Geofisico di Modena abbiamo registrato:

11,5 mm di pioggia, di cui 7 mm in soli 10 minuti – ma è possibile che i dati siano sottostimati a causa del forte vento che disturbava la raccolta.

di pioggia, di cui 7 mm in soli 10 minuti – ma è possibile che i dati siano sottostimati a causa del forte vento che disturbava la raccolta. Raffica di vento massima: 87 km/h, un valore notevole per un contesto urbano.

un valore notevole per un contesto urbano. Il fenomeno è stato causato da un MCS (sistema convettivo a mesoscala): una struttura temporalesca estesa e organizzata, ben visibile al satellite come una grande nube rotondeggiante. Si è formata inizialmente sull’Appennino occidentale e poi ha colpito la pianura emiliana, compresa Modena.

Particolarmente significativo anche il caldo pre-frontale: 32°C alle ore 21 è un valore davvero anomalo per giugno e ha favorito lo sviluppo di fenomeni violenti.

è un valore davvero anomalo per giugno e ha favorito lo sviluppo di fenomeni violenti. Altissimo anche il valore di energia disponibile per i temporali (CAPE): circa 3000 J/kg, indice di un’atmosfera molto instabile”.

“Eventi come questo, sempre più frequenti e intensi, ci ricordano l’importanza di monitorare e comprendere l’evoluzione del clima e dell’atmosfera”, conclude il post dell’Osservatorio Geofisico di Modena.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.