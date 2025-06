Maltempo Messico, forte temporale causa inondazioni a Guadalajara: strade e auto sommerse | VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale ha colpito l’area metropolitana di Guadalajara, nello stato di Jalisco, nell’ovest del Messico, nelle prime ore di oggi, sabato 28 giugno, causando danni significativi in ​​diverse zone della città, principalmente allagamenti. Ciò ha causato il blocco del traffico. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano grandi quantità d’acqua nelle strade della città, con auto sommerse a metà o galleggianti e anche alcune abitazioni allagate: una situazione disastrosa. Le autorità stanno lavorando per ridurre il livello dell’acqua in alcune zone dopo la fine della pioggia. Tuttavia, ci sono ancora aree in cui le inondazioni persistono.