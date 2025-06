Alluvione in Messico, Querétaro colpita da piogge torrenziali: auto trascinate via dall’acqua | VIDEO

MeteoWeb

Alluvione in Messico: intense piogge hanno causato forti allagamenti in diverse aree di Querétaro. Nella zona di Menchaca, diverse auto sono state trascinate dalla furia dell’acqua, in strade diventate fiumi in piena. Le autorità locali invitano la popolazione alla massima prudenza, segnalando che le precipitazioni continueranno nelle prossime ore.

