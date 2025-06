Maltempo nel Tirolo austriaco: 3 alpinisti uccisi da fulmine

MeteoWeb

Tragedia in montagna in Tirolo: 3 alpinisti – una coppia sessantenne e il fratello 62enne della donna – sono stati colpiti da un fulmine mentre si trovavano sulla Mittagspitze, a 2.635 metri di altitudine, nei pressi di Landeck. I loro corpi sono stati ritrovati in serata, privi di vita, lungo un sentiero a circa 2.270 metri. L’allarme è scattato poco prima delle 19, quando i familiari, preoccupati per il mancato rientro, hanno avvisato le autorità, come riferito all’agenzia APA da un portavoce della polizia tirolese. I 2 avevano contattato i parenti intorno a mezzogiorno dalla vetta, segnalando un rapido peggioramento delle condizioni meteo e annunciando l’inizio della discesa.

Le ricerche sono partite in serata, coinvolgendo la polizia, il soccorso alpino e l’elisoccorso Christophorus 5. Le operazioni sono state ostacolate da pioggia intensa, nebbia fitta e forti raffiche di vento. Grazie alla dettagliata descrizione dell’itinerario fornita dai familiari, i soccorritori sono riusciti a localizzare rapidamente il punto in cui si trovavano gli escursionisti.

Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, il medico d’urgenza ha potuto solo constatare il decesso. I 3 erano alpinisti esperti, ha sottolineato Patrick Wechner della polizia alpina, intervistato da ORF Tirol.