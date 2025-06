Maltempo, il Nord piomba in pieno autunno: freddo incredibile e piogge eccezionali nella notte | LIVE

MeteoWeb

Non è ancora finita al Nord-Est la giornata di maltempo estremo che ha interessato le regioni settentrionali (ma non solo) con nubifragi, grandine grossa, forti raffiche di vento e persino un tornado. Sono ancora in atto forti piogge e temporali tra Veneto e Ferrarese, tra le regioni più colpite oggi, mentre fa molto freddo in tutto il Nord. Le temperature notturne sono incredibili, da pieno autunno: +17-18°C e sono diffuse in pianura in Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, come se fossimo a ottobre.

La forte pioggia e il vento si sono abbattuti su gran parte del Veneto, in particolare a Verona, Vicenza e Padova. Dal pomeriggio di oggi sono 160 gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti e allagamenti.

Tra i dati pluviometrici più importanti della giornata, segnaliamo: 93mm a Casola di Terenzo, 86mm a Sant’Agata Bolognese, 84mm a Dosson, 76mm a San Giovanni in Persiceto, 75mm a Sasso Marconi, 70mm a Campodarsego, Santa Maria di Sala, 69mm a Castelvetro di Modena, 68mm a Zola Pedrosa, Borgonuovo, 67mm a Padova, 66mm a Morgano, 64mm a Feletto Umberto, 63mm a Contane, 60mm a Castelfranco Veneto, 54mm a Camponocecchio, 53mm a San Bernardo, 45mm a Fabriano.

Protagonista è stato anche il vento associato ai temporali, che in Emilia Romagna ha soffiato con raffiche anche di oltre 100km/h, abbattendo alberi e provocando danni diffusi.

Ma il maltempo non si è limitato solo alle regioni del Nord: forti temporali hanno già iniziato a colpire parte del Centro-Sud, provocando danni nelle Marche, in Campania e in Calabria, con furiose grandinate e forti raffiche di vento.

Nella giornata di domani, il maltempo si estenderà ancora di più verso sud e i fenomeni andranno intensificandosi: massima attenzione.

