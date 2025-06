Maltempo, nubifragi in Valle d’Aosta: frane invadono Cogne, paese isolato | FOTO

MeteoWeb

A un anno di distanza dall’alluvione che aveva isolato Cogne per settimane, la località torna a fare i conti con maltempo e smottamenti. Nella notte, 2 frane si sono abbattute sulla strada regionale 47, l’unico collegamento tra Cogne e il fondo valle. Una forte perturbazione ha colpito l’area, provocando gravi smottamenti che hanno interrotto completamente la viabilità. Durante l’emergenza, un’auto è rimasta intrappolata e i passeggeri sono stati tratti in salvo grazie a un intervento congiunto del Soccorso Alpino valdostano e dei Vigili del Fuoco. Le persone soccorse sono state poi trasportate in sicurezza nel comune di Aymaville.

