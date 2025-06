Maltempo Piemonte, dal Cdm stato d’emergenza per gli eventi di aprile

MeteoWeb

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici che si sono verificati tra il 15 e il 17 aprile scorso nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. “La durata del provvedimento – spiega Musumeci – è prevista 12 mesi, durante i quali il Commissario delegato, individuato nel Presidente della Regione, dovrà far fronte alle prime necessità e garantire un rapido avvio degli interventi urgenti. A tal fine abbiamo disposto a favore della Regione lo stanziamento di 17 milioni e 700mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”.