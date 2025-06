Maltempo Piemonte: notte di lavoro per i vigili del fuoco, oltre 100 interventi da ieri | FOTO

MeteoWeb

È proseguito tutta la notte il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco in Piemonte: da ieri pomeriggio sono stati effettuati oltre 100 interventi di soccorso connessi ai danni causati dal maltempo tra le province di Asti, Biella e Vercelli (immagini a corredo dell’articolo). Dopo i violenti temporali che hanno colpito la provincia di Alessandria, i pompieri del comando provinciale hanno già completato circa 70 interventi, con altri 180 ancora in attesa. I fenomeni meteo, accompagnati da vento forte e grandine, hanno causato allagamenti, alberi e pali caduti o pericolanti, e richiesto soccorsi a persone rimaste intrappolate in auto o ascensori. L’attività di emergenza è proseguita per tutta la notte. A Casale Monferrato, il sindaco e il vicesindaco hanno evidenziato l’impegno di protezione civile, polizia locale e Am+. Situazione analoga anche a Valenza. Ad Alessandria, il sindaco ha seguito l’evoluzione sul campo, concentrandosi su blackout, fango e ripristino delle strade nei sobborghi più colpiti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.