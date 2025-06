Maltempo Piemonte, primi forti temporali sulle Alpi: colate di fango al Colle della Maddalena

MeteoWeb

Esplodono i primi forti temporali in Piemonte, che stanno colpendo l’arco alpino, in particolare tra Torinese e Cuneese. I fenomeni sono più intensi proprio nel Cuneese, dove si registrano colate di fango e detriti al Colle della Maddalena, in Valle Stura. I dati pluviometrici più rilevanti finora indicano 42mm a Canosio, 27mm ad Acceglio, 26mm a Bellino, 21mm a Forzo, 18mm a Pontechianale, Argentera, 13mm a Balme, 12mm a Chiaves, Noasca.

Attenzione ai forti temporali che continueranno a colpire l’arco alpino in Piemonte nel corso del pomeriggio-sera. Si tratta dei primi fenomeni intensi di una settimana terribile dal punto di vista del maltempo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

