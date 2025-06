Maltempo Piemonte, forti temporali sulle Alpi: nubifragi e grandine dal Verbano al Cuneese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto nelle zone alpine del Piemonte, in particolare nel Cuneese, nel Torinese e nel nord della regione. La Val Bognanco, nel Verbano, è stata colpita da un forte temporale, che ha scaricato 12mm di pioggia e una forte grandinata a 1800 metri. La grandine ha anche imbiancato il comune di Briga Alta, nel Cuneese, dove sono caduti 24mm di pioggia. Segnaliamo anche 13mm a Paesana, sempre nel Cuneese e 17mm a Traversella, nel Torinese. Tuoni anche a Prali e Pragelato, nel Torinese.

Per il pomeriggio-sera di oggi, Arpa Piemonte ha previsto “rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, in particolare nelle vallate alpine del nord Piemonte. Rischio di grandinate e nubifragi”.

Maltempo Piemonte, le immagini da Prali (Torino)

