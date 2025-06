Maltempo Piemonte, forti temporali sull’arco alpino: cala il buio in pieno giorno | FOTO

MeteoWeb

Situazione meteo che si fa inquietante in Piemonte, con forti temporali sull’arco alpino che stanno provocando locali nubifragi. Nelle zone interessate dai fenomeni, è sceso il buio poiché le nubi temporalesche oscurano il sole, tanto che sembra notte fonda in pieno giorno. Si registrano, inoltre, rovesci nelle zone interne. Anche i versanti francesi delle Alpi sono flagellati dai nubifragi. Al momento, spiccano i 10mm di pioggia caduti al Rifugio Gastaldi (Balme) e i 3mm caduti a Barcenisio, sulle Alpi torinesi.

Attenzione in serata in Piemonte, quando i temporali potranno intensificarsi. Ma è solo l’antipasto di quanto accadrà domani, quando sono attesi forti temporali, con il rischio di grandine e forti raffiche di vento. Per domani, Arpa Piemonte ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali: “domani instabilità marcata, con i primi fenomeni già dal mattino sul nordovest, in successiva estensione a tutta la regione; attesi temporali forti ed organizzati, associati a raffiche intense e possibile grandine di medie dimensioni“.

