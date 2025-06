Maltempo Piemonte, iniziano i forti temporali: grandine grossa a Crodo | FOTO

MeteoWeb

Prende il via la nuova ondata di maltempo che nelle prossime ore porterà forti temporali sulle regioni del Nord. In Piemonte, forti temporali sono in sviluppo lungo l’arco alpino, dal Torinese al Verbano, provocando i primi nubifragi e anche grandine di grandi dimensioni. Come successo nella zona di Crodo, nel Verbano, dove la grandine ha raggiunto i 4-5cm di diametro. Attenzione perché siamo solo all’inizio dei fenomeni, che potrebbero estendersi anche alle vicine pianure, dove è in vigore l’allerta meteo gialla diffusa da Arpa Piemonte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.