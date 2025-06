Maltempo Piemonte: forti temporali sulle Alpi scatenano il Foehn, caldo eccezionale di notte a causa del vento | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto nel nord del Piemonte, mentre soffiano forti venti discendenti dai temporali nelle zone alpine su tutta la regione. Finora i dati pluviometrici più rilevanti indicano 31mm a Rochemolles, 21mm caduti a Salbertrand, 19mm a Noasca, 15mm al Rifugio Gastaldi (Balme), 14mm a Gad, 13mm a Bertodasco, 12mm a Bardonecchia, 11mm a Ceresole Reale.

Il vento è fortissimo in Piemonte e sta provocando un caldo eccezionale. Il fenomeno è provocato dai venti temporaleschi che scendono dalle Alpi e fanno alzare le temperature fino a +28-29°C in tarda sera. A Tavagnasco, nel Canavese, per esempio, registrata una raffica di 53km/h e una temperatura di +29°C. Tecnicamente si parla di Foehn causato dagli outflow (vento in uscita dai temporali) dei temporali alpini. Situazione surreale per gli abitanti che non possono aprire le finestre per il forte vento ma sono costretti ad utilizzare i condizionatori in tarda sera a causa delle alte temperature.

Intanto su Torino sono apparse spettacolari nubi Mammatus (vedi foto della gallery scorrevole in alto), così chiamate perché ricordano la forma delle mammelle. Si tratta di nuvole tipiche dei temporali più intensi e si formano quando l’aria è estremamente umida nei bassi strati. Questo tipo di nubi si forma sul bordo posteriore dell’incudine di un temporale ben sviluppato.

Il maltempo di questa sera in Piemonte è solo un antipasto di ciò che accadrà nella giornata di domani, sabato 21 giugno, quando sono previsti forti temporali in grado di produrre forti grandinate e forti raffiche di vento.

