Maltempo Piemonte, forti temporali nel nord: colpita anche Torino, supercella a Grugliasco | FOTO e VIDEO

Forti temporali stanno colpendo il nord del Piemonte in questi minuti, interessando anche la zona a nord di Torino. Anche il capoluogo è interessato da pioggia, tuoni e fulmini. Nelle immagini a corredo dell’articolo, si può vedere anche la supercella temporalesca con Wall Cloud che ha colpito Grugliasco, nel Torinese: nella zona rischio di nubifragi, forti raffiche di vento e locali grandinate. Piogge e temporali interessano anche Biellese, Novarese e VCO.

Nelle ultime 3 ore, sono caduti 20mm di pioggia a Lanzo Torinese, 15mm a Caselle Torinese, Front, Sauze Cesana, 14mm a Corio, 12mm a La Mandria, 11mm a Borgone Susa, 10mm a Niquidetto, Viù.

Maltempo nella serata di oggi anche in Valtellina e Valchiavenna, con piogge battenti che stanno interessando la fascia alpina della Lombardia. E che hanno già fatto danni nella vicina Svizzera. Una frana di discrete dimensioni è scesa sul Passo alpino dello Julier, fra Bivio e Marmorera, impedendo completamente il passaggio. Nessuno è rimasto coinvolto ed è un bene perché il fatto è avvenuto in un orario particolare in cui molti frontalieri della Valchiavenna, Bassa Valtellina e Alto Lario transitano per raggiungere i luoghi di lavoro. Nel pomeriggio, poi, la strada è stata riaperta.

Maltempo Piemonte, supercella temporalesca a Grugliasco

Maltempo Piemonte, forte temporale a supercella a Grugliasco

Maltempo, piogge e temporali in Piemonte

