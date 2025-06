Maltempo, forti piogge in Alto Adige: piena dell’Adige attesa a Verona

MeteoWeb

Intense precipitazioni si sono verificate nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 giugno sull’Alto Adige. Dalla mezzanotte si registrano picchi di 54mm a Nova Ponente, 53mm a Vadena, 49mm a Fiè allo Sciliar, 47mm a Selva di Val Gardena, 46mm a Bronzolo, 42mm a Castelrotto. A seguito di queste forti piogge, è previsto un significativo innalzamento del livello del fiume Adige anche a Verona. Le piogge, infatti, più abbondanti del previsto, stanno generando una piena moderata lungo tutta l’asta del fiume. Il colmo della piena è atteso a Verona tra la mezzanotte e la mattina di mercoledì 4 giugno. A Trento, le portate fluviali sono in aumento e, nelle prossime 6-12 ore, potrebbero raggiungere valori compresi tra 700 e 1100m³/s, salvo riduzioni dovute a eventuali laminazioni operate dai bacini di contenimento a monte.

Anche a Verona le portate attese rientrano in questo intervallo, con valori probabilmente inferiori grazie alla regolazione idraulica lungo il corso del fiume. Tuttavia, le soglie di attenzione potrebbero essere raggiunte, a seconda degli apporti pluviometrici e della gestione degli invasi.

La Protezione Civile e la Polizia Locale di Verona invitano la cittadinanza alla massima prudenza, raccomandando di evitare l’alzaia del fiume Adige e le aree circostanti, in particolare la zona del Boschetto, già soggetta ad allagamenti in occasione di precedenti piene. La situazione è costantemente monitorata dai servizi meteo e dagli uffici comunali competenti. Si invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a limitare la presenza in prossimità degli argini e dei percorsi fluviali.

