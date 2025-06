Maltempo: primi temporali tra Canavese e Biellese, rischio fenomeni intensi in Piemonte e Lombardia dal pomeriggio

MeteoWeb

Mentre l’anticiclone africano domina la situazione meteo in gran parte del territorio italiano, sulle regioni settentrionali persiste un flusso umido di origine sud-occidentale, responsabile di condizioni instabili nei prossimi giorni. Nella giornata odierna, si stanno già verificando i primi fenomeni temporaleschi sull’arco alpino, che tenderanno a intensificarsi tra il pomeriggio e la serata. Sono attesi rovesci e temporali non solo su Alpi e Prealpi, ma anche sul Piemonte settentrionale e sull’alta Lombardia.

In queste ultime aree non si esclude la formazione di supercelle, con possibili nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Attualmente, temporali intensi sono in corso tra l’alto Canavese e il Biellese, accompagnati da precipitazioni abbondanti e grandine di piccole dimensioni.

