Maltempo Roma, la Capitale colpita da un intenso temporale

Un intenso temporale ha colpito la Roma nella giornata di mercoledì 18 giugno, portando pioggia e cielo plumbeo su diversi quartieri. Le precipitazioni hanno interessato anche la zona del Circo Massimo, dove è tutto pronto per l’atteso concerto di Brunori Sas in programma questa sera. Nonostante il maltempo, l’evento non subirà modifiche: il live si svolgerà regolarmente. Al momento non si segnalano particolari criticità legate al temporale. Il concerto di Brunori Sas al Circo Massimo rappresenta uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate romana, e la pioggia non sembra destinata a rovinare l’atmosfera della serata.

