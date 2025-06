Forte maltempo in Romania, inondazioni nel sud: case e strade allagate, colpita anche Bucarest | VIDEO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di lunedì 9 giugno, quattro località del distretto di Prahova, nel sud della Romania, sono state poste sotto allerta meteo rossa dall’Amministrazione Meteorologica Nazionale. L’allerta, rivolta alle località di Telega, Scorțeni, Bănești e Cosminele, annunciava grandine di medie e grandi dimensioni, forti piogge con accumuli di 40-60mm e frequenti fulminazioni. Contemporaneamente, le contee di Buzău e Argeș hanno dovuto affrontare gravi inondazioni, strade bloccate da detriti alluvionali e alberi caduti, con il traffico paralizzato in diverse località. Le autorità stanno intervenendo con attrezzature per liberare le strade ed evacuare la popolazione dalle zone colpite.

I fenomeni meteorologici estremi hanno causato inondazioni improvvise e alberi caduti. Secondo l’Ispettorato delle Situazioni di Emergenza di Prahova (ISU), i Vigili del Fuoco sono intervenuti in diverse località per rimuovere l’acqua, liberare le strade e soccorrere le persone bloccate nel traffico. Nella zona tra le località di Telega e Băicoi, ma anche a Plopeni e Telega Vale, diverse auto sono rimaste intrappolate nell’acqua accumulata sulle strade. A Plopeni, un’auto è rimasta bloccata sulla carreggiata e le persone a bordo sono state evacuate in sicurezza. A Telega Vale, un’altra auto con a bordo due adulti e due bambini è stata colpita dall’alluvione. Un adulto ha avuto un attacco di panico ed è stato assistito sul posto da una squadra SMURD.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco hanno incluso anche l’evacuazione di due abitazioni a Telega e di due cantine a Bănești, dove si è registrata anche la caduta di alberi. Altri due casi di caduta di alberi sulla strada sono stati segnalati nelle località di Zănoaga e nel comune di Ploiești. Le autorità hanno dichiarato che, nonostante l’intensità del fenomeno, non sono state registrate vittime. L’ISU Prahova continua a monitorare la situazione e a intervenire nelle zone colpite.

A Câmpulung Muscel, nel distretto di Argeș, decine di Vigili del Fuoco dell’ISU stanno lavorando su diverse strade dopo le forti piogge che hanno gravemente danneggiato l’infrastruttura stradale. La quantità di precipitazioni ha raggiunto i 40mm e diversi quartieri sono stati colpiti. L’asfalto è stato gravemente danneggiato e in alcune zone non è più possibile circolare. Le auto sono state deviate verso percorsi alternativi e la Polizia locale ha bloccato l’accesso alle strade impraticabili. Anche i mezzi del comune, compresi gli escavatori, stanno lavorando sul posto per liberare le strade dai detriti trasportati dall’acqua.

Sulla DN10, nel distretto di Buzău, il traffico è difficoltoso, soprattutto nella zona di Ciuta e Unguriu. A seguito delle forti piogge, si sono accumulate notevoli quantità d’acqua sulla strada, oltre a numerosi detriti portati dall’alluvione. La situazione è aggravata dai fossi ostruiti, che hanno impedito il normale deflusso dell’acqua. Le squadre stradali stanno lavorando sul campo con attrezzature per pulire la strada e ripristinare il flusso del traffico.

Maltempo Romania, inondazioni a Cosminele

Inondazioni e problemi anche a Bucarest

L’Amministrazione Meteorologica Nazionale rumena ha diramato un’allerta meteo arancione a causa di piogge torrenziali e forti venti che hanno colpito Bucarest e la circostante contea di Ilfov. L’allerta prevedeva forti rovesci, temporali, forti raffiche di vento e inondazioni locali. A Bucarest, forti piogge hanno allagato le principali strade, interrotto il traffico e portato alla sospensione di diverse linee tranviarie. Gli avvisi di emergenza hanno esortato i residenti a rimanere in casa.

Anche il traffico aereo è stato interessato. Secondo la società aeroportuale nazionale di Bucarest, diversi voli in partenza hanno subito ritardi, mentre due voli internazionali in arrivo, da Parigi e Stoccarda, sono stati dirottati su Costanza. Un volo nazionale da Cluj-Napoca è stato dirottato su Craiova.